U bent nu hier: Nieuws uit Vlaanderen | Chronologisch: uit

De opkomst vorige week in Massenhoven was een beetje een afknapper, maar vrijdag 3 februari was de derde Jazza van 2017 wel een schot in de roos. Een volgelopen Molenhuis in Pulderbos luisterde er naar het Joan Van Duffel Trio. De aanwezigen waren heel enthousiast. 'Dit vond ik al de beste Jazza-performance ooit, na de Freddy Sunder Bigband in Pulle vorig jaar', zei een groepje. Er waren zelfs toehoorders uit Limburg gekomen. De drie muzikanten haalden een hoog niveau. Eén van hen heeft banden met Viersel. Ook mede-organisator Ludo Konings was tevreden dat hij de kater van vorige week kon doorspoelen met een mooie opkomst en veel contente mensen. Volgende vrijdag 10 februari om 20u wordt een topper in de cafetaria van zorgverblijf Hooidonk met Peter Kox, Pieter Verbist en Koen Geudens, allemaal grote namen uit de Belgische jazzwereld.