U bent nu hier: Nieuws uit Vlaanderen | Chronologisch: uit

De terrorist die afgelopen nacht tientallen feestvierders vermoordde in een nachtclub in Istanbul is nog steeds op de vlucht. In de eerste berichten was er sprake van twee aanvallers, die rond half twee plaatselijke tijd de club binnenvielen. Maar volgens gouverneur Sahin is er dus maar één aanvaller. Die zou zich volgens onbevestigde berichten verkleed hebben als kerstman.