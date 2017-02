U bent nu hier: Nieuws uit Vlaanderen | Chronologisch: uit

31/01 18u30 - Het Laatste Nieuws: De spanningen zijn hoog opgelopen in de Egeïsche Zee toen een Turkse torpedojager zondagmorgen de Griekse wateren was binnengedrongen. Het kwam

01/02 00u15 - Het Laatste Nieuws: De Duitse politie heeft vandaag in Berlijn drie terreurverdachten opgepakt. Het trio wordt in verband gebracht met 'de islam'. De politie

01/02 01u30 - Het Belang van Limburg: In de Duitse hoofdstad Berlijn zijn tijdens politieoperaties drie mannen opgepakt die verdacht worden van terrorisme. Dat meldt een woordvoerder van de Berlijnse politie, die zo een bericht van het Duitse blad Bild bevestigt. Het is nog niet bekend of de drie een concrete aanslag planden in Duitsland.