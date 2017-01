U bent nu hier: Nieuws uit Vlaanderen | Chronologisch: uit

“90% kans op dop met dit diploma? Het zal snel gedaan zijn met die richting“

16/01 03u15 - Het Belang van Limburg: Als je een Arabisch volbloed een politiek parcours laat afleggen, dan krijg je een muilezel. Dat zou Georges Monard indertijd gezegd hebben. Hij was de man - een Limburger - die een paar ministers geleden al, het onderwijs moest hervormen. We hebben Monard de laatste dagen niet meer gehoord, veel zin om te reageren zal hij niet hebben. Van zijn hervorming schiet zo goed als niks over: colleges blijven colleges, vakscholen vakscholen. De bedoeling was net om de muren tussen ASO, TSO en BSO te slopen, niet in de klas, maar wel in de school. Nu kiezen 12-jarigen vaak nog voor hun vriendjes. Als de ene op de bus stapt, volgt de rest. Dus lopen veel goede vakscholen leeg en zitten andere richtingen zonder veel kans op werk overvol.

Jongetje hoort geschraap in kamer. Hij denkt aan spook. Dan gaat zijn vader kijken aan andere kant van muur

16/01 11u30 - Het Laatste Nieuws: Wat een plezierreis had moeten worden voor een Australisch gezin, is uitgedraaid op een wansmakelijke nachtmerrie. Het zoontje hoorde voortdurend

Nieuwe Miss België beschuldigd van racisme na commentaar bij deze foto

16/01 10u15 - Het Laatste Nieuws: Onze gloednieuwe Miss België Romanie Schotte ligt onder vuur voor een foto die ze op Instagram postte. In het commentaar zou ze naar een zwarte

Welke tests kunnen voor een operatie gedaan worden (en welke beter niet)?

16/01 00u45 - Het Laatste Nieuws: Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) heeft 15 medische tests onder de loep genomen om na te gaan welke al dan niet aanbevolen

‘Binnen 48 uur moet u het grondgebied verlaten.’ Wat gebeurt er dan?

16/01 02u30 - De Standaard: België zet elk jaar duizenden vreemdelingen gedwongen op het vliegtuig. Hoe dat precies gebeurt, bleef onbekend. Tot nu. Wat staat u te wachten wanneer u België moet verlaten? Ervaar zelf hoe zo'n gedwongen terugkeer verloopt.

Zware brand in centrum van Marke

16/01 00u30 - Het Laatste Nieuws: Er woedt op dit moment een hevige brand in het centrum van Marke, deelgemeente van Kortrijk. Het vuur is ontstaan in een loods, maar is

Link naar Anne Frank gevonden in kamp Sobibor

15/01 23u45 - Het Laatste Nieuws: Archeologen hebben door recente opgravingen in vernietigingskamp Sobibor, een connectie met Holocaust-slachtoffer Anne Frank aangetoond. Een

Trump neemt Merkel en de EU onder vuur

15/01 23u45 - deredactie.be: In een interview met de Britse krant The Times is de toekomstige Amerikaanse president Donald Trump erg hard van leer getrokken tegen Europa. De Duitse bondskanselier Angela Merkel wordt een 'catastrofale vergissing' verweten omdat ze zo veel vluchtelingen liet binnenkomen en Trump denkt na de brexit nog meer landen de EU zullen verlaten.

Twintiger verpletterd door aanstormende metro

16/01 11u00 - Het Laatste Nieuws: In de Brusselse metrotunnel is gisterochtend, zondag, een jonge twintiger gestorven nadat hij door een metrostel verpletterd werd. 'Hij liep

Geheime documenten werpen heel nieuw licht op dood Adolf Hitler

16/01 14u30 - Het Laatste Nieuws: Pleegde Adolf Hitler wel echt zelfmoord op 30 april 1945? Dat is de vraag die voormalig CIA-agent Bob Baer en Tim Kennedy van de Amerikaanse