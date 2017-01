U bent nu hier: Nieuws uit Vlaanderen | Chronologisch: uit

Trump: "Zeven landen werden al door Obama geïdentificeerd als bron van terrorisme"

30/01 00u15 - deredactie.be: Trump zegt dat zijn beleid gelijkaardig is aan dat van Barack Obama die in 2011 de visa voor vluchtelingen uit Irak voor zeven maanden bande. Het is de administratie van Obama die de zeven landen identificeerde als bron van terrorisme.

Links-radicale Benoît Hamon wordt Franse socialistische presidentskandidaat

30/01 00u00 - Het Belang van Limburg: “Mijn beleid is gelijkaardig aan dat van president Barack Obama in 2011, toen hij de visa voor vluchtelingen uit Irak voor zes maanden bande.” Dat zegt de Amerikaanse president Donald Trump zondag in een reactie op de controverse rond zijn decreet om mensen uit bepaalde moslimlanden gedurende 90 dagen niet meer toe te laten in de VS. “De zeven landen in kwestie werden eerder door de administratie van Obama geïdentificeerd als bron van terrorisme”, aldus Trump nog.

30/01 00u30 - Het Laatste Nieuws: President Trump heeft vanavond opnieuw zijn omstreden inreisverbod voor burgers uit zeven moslimlanden verdedigd. In een verklaring zegt hij dat

Iraanse cineast Asghar Farhadi gaat niet naar Oscars

30/01 00u00 - Het Laatste Nieuws: De Iraanse regisseur Asghar Farhadi gaat niet naar de Oscar-uitreiking, uit protest tegen het nieuwe Amerikaanse vluchtelingenbeleid van

30/01 00u00 - Het Laatste Nieuws: De Amerikaanse president Donald Trump gaat zijn Nationale Veiligheidsraad verregaand herstructureren. Op die manier zou onder andere zijn

