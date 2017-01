U bent nu hier: Nieuws uit Vlaanderen | Chronologisch: uit

Trump ‘steelt’ de taart van Obama

22/01 00u30 - De Standaard: Bij elk goed feest hoort taart, en dat is bij de inauguratie van een nieuwe president niet anders. Maar de taart die president Trump vrijdag aansneed, bracht bij sommigen herinneringen boven aan een andere taart...

Trump mag schoonzoon aannemen als adviseur

22/01 01u00 - Het Laatste Nieuws: De Amerikaanse president Donald Trump mag zijn schoonzoon Jared Kushner aannemen als een van zijn meest invloedrijke adviseurs in het Witte Huis.

Oostende verslaat Charleroi, Antwerp verliest van rode lantaarn

22/01 00u30 - Gazet van Antwerpen: In het duel tussen de twee Belgische deelnemers aan de Champions League was Oostende ijskoud de beste: 86-58. Bij Charleroi maakten Richardson en Iarochevitch hun heroptreden in de Euromillions League. Na vijftien speeldagen is titelverdediger Oostende zo voor het eerst dit seizoen de enige leider. Antwerp Giants leed een nederlaag in eigen huis tegen rode lantaarn Limburg United.

Boonen: “Altijd een volgwagen nodig op training, anders vinden ze je in de woestijn”

22/01 01u00 - Het Belang van Limburg: Tom Boonen traint al sinds maandag in Argentinië, waar hij over twee dagen aan de Vuelta a San Juan begint. In een koers met overwegend vlakke etappes is Fernando Gaviria eerste kopman bij Quick-Step Floors, maar ook Boonen wil graag sprinten. “Ik heb één of twee kansen, die ga ik proberen te grijpen.”

Laat doelpunt bezorgt Egypte de volle buit tegen Oeganda, Ghana geplaatst

22/01 00u15 - Het Belang van Limburg: Egypte heeft zaterdagavond met 1-0 gewonnen van Oeganda in het Gabonese Port-Gentil op de tweede speeldag in groep D van de Africa Cup. Met een doelpunt in de 89e minuut kroonde invaller Abdallah El-Said zich tot matchwinnaar. Door de nieuwe nederlaag is Oeganda uitgeschakeld op het toernooi. Ghana verzekerde zich eerder zaterdag al van een plaats in de kwartfinales na een 1-0 zege tegen Mali.

Zeven auto's betrokken bij zwaar ongeval in Merksem

22/01 00u00 - Het Laatste Nieuws: Op de Lambrechthoekenlaan in het Antwerpse Merksem is vanavond een zwaar verkeersongeval gebeurd. In totaal waren zeven auto's bij het accident

Port of Antwerp Giants na verlies tegen Limburg United geen leider meer

22/01 01u15 - Gazet van Antwerpen: Voor het eerst dit seizoen flikkert Port of Antwerp Giants niet meer op de eerste plaats in de EuroMillions League. De havenploeg verloor van rode lantaarn Limburg United zodat Oostende nu alleen aan de leiding fonkelt

Spaghettidag voor dierenasiel Unco-Jerry

22/01 01u15 - Gazet van Antwerpen: Dierenasiel Unco-Jerry is een erkend dierenasiel dat geen subsidies ontvangt en financieel moet rekenen op de inzet, hulp en privé-initiatieven van vele vrijwilligers, dierenartsen, opvanggezinnen en sympathisanten. Ondanks alle steun blijven de maandelijkse uitgaven voor het asiel echter zeer hoog.