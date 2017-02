U bent nu hier: Nieuws uit Vlaanderen | Chronologisch: uit

Het heeft lang geduurd: felbekritiseerd toilet in Brugge al beklad met graffiti

05/02 23u45 - Het Laatste Nieuws: Het openbare toilet in de Brugse uitgaansbuurt - met een totaal kostenplaatje van liefst 100.000 euro - is al besmeurd met graffiti. Het complex

Meer dan 500.000 Roemenen op straat tegen regering

06/02 00u01 - Het Laatste Nieuws: Naar schatting een half miljoen Roemenen zijn deze avond, zondag, in diverse steden van het land de straat opgegaan om te demonstreren tegen de

Achttien doden bij brand in voetmassagesalon in Oost-China

05/02 23u45 - Het Laatste Nieuws: Bij een brand in een voetmassagesalon in het oosten van China zijn zeker achttien personen om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond. Dat

Goud voor Belgisch duo op EK U21 tafeltennis, brons voor Lung in enkelspel

05/02 23u30 - Gazet van Antwerpen: Lisa Lung en Eline Loyen hebben zondag de gouden medaille behaald in het dubbelspel op het EK tafeltennis voor U21 in het Russische Sotsji. Lung pakte ook brons in het enkelspel.

Niet alleen Lady Gaga, ook paus spreekt fans Super Bowl toe

05/02 23u30 - Het Laatste Nieuws: Naast een optreden van Lady Gaga, mogen de toeschouwers én honderd miljoen kijkers van de Super Bowl, de finale van het American football deze

Ook de familie van Hugo Broos gaat helemaal uit hun dak na winst Afrika Cup

05/02 23u15 - Het Nieuwsblad: Niet alleen in Kameroen of in gastland Gabon werd er gevierd toen Hugo Broos met zijn Kameroen de Afrika Cup won. Ook in België gingen heel wat mensen uit hun dak. Bij de familie van Hugo Broos, die de wedstrijd uiteraard op de voet volgde, gingen de decibels stevig de lucht in bij het laatste fluitsignaal!

Humeurige baby fleurt op van een glaasje wijn

05/02 23u15 - Het Nieuwsblad: De obsessie voor rode wijn van dit schattige kind steelt de harten van miljoenen mensen wereldwijd. De knorrige peuter heeft geen zin in een glas melk, duwt ook een bord spaghettislierten weg en moet niets weten van een fopspeen, maar kan uiteindelijk weer lachen als ze een glaasje rode wijn voorgeschoteld krijgt. Haar vader Rafael Aybar filmde zijn opmerkelijke pogingen om zijn humeurige dochter op te fleuren en deelde de video op Facebook. “Mijn alcoholische baby”, schreef de vader bij de beelden die al 29 miljoen keer werden bekeken en meer dan 740.000 keer werden gedeeld op Facebook.

Vandalen slaan toe bij Beerschot Wilrijk

05/02 23u00 - Gazet van Antwerpen: Vandalen hebben het afgelopen weekend vernielingen aangericht in het stadion van Beerschot Wilrijk. Een monument dat de supporters aan de Olympische Spelen herinnert, werd beschadigd.

Kameroen (met trainer Hugo Broos) wint Africa Cup: 'Nog niet het hoogste niveau'

05/02 23u45 - Knack: Kameroen heeft de Africa Cup veroverd. In de finale in het Gabonese Libreville trok het team van Hugo Broos met 1-2 aan het langste eind tegen favoriet Egypte. Broos is de eerste Belgische coach die de Africa Cup wint.